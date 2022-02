Roma, Mancini rinnova fino al 2026 (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianluca Mancini ha rinnovato con la Roma fino al 2026, manca il comunicato del club ma con il rapporto semestrale dei giallorossi si evince la notizia per il difensore Dopo l’approvazione semestrale finanziaria della Roma, si evince dal documento anche il rinnovo di contratto di Gianluca Mancini. Il difensore in scadenza nel 2024 ha rinnovato con i giallorossi, seppur non ci sia ancora un comunicato ufficiale. Dallo stesso documento si legge che «sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Mkhitaryan, fino al 30 giugno 2022, Karsdorp, Bove e Zalewski fino al 30 giugno 2025. Infine Pellegrini, Mancini e Darboe sino al 30 giugno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianlucahato con laal, manca il comunicato del club ma con il rapporto semestrale dei giallorossi si evince la notizia per il difensore Dopo l’approvazione semestrale finanziaria della, si evince dal documento anche il rinnovo di contratto di Gianluca. Il difensore in scadenza nel 2024 hato con i giallorossi, seppur non ci sia ancora un comunicato ufficiale. Dallo stesso documento si legge che «sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Mkhitaryan,al 30 giugno 2022, Karsdorp, Bove e Zalewskial 30 giugno 2025. Infine Pellegrini,e Darboe sino al 30 giugno ...

