Riciclo vecchi asciugamani: tantissimi spunti interessanti! (Di sabato 26 febbraio 2022) Avete degli asciugamani da buttare? Altolà! Non dirigetevi verso la pattumiera! Ho la soluzione giusta per dare nuova vita ai nostri asciugamani. Anzi possiamo dar libero sfogo alla fantasia e alla nostra manualità con 6 idee utilissime per la casa pensate proprio per poter riciclare i nostri asciugamani. 1 – Mini asciugamano Ovviamente da un grande asciugamano possiamo ricavare un piccolo asciugamano da appendere ad una porta in modo da poterci asciugare le mani in qualsiasi momento. Bisogna semplicemente ricavare un pezzo da 45 x 30 centimetri e successivamente piegarlo in due e renderlo pari con l’aiuto delle forbici. A questo punto prendiamo un pezzo di stoffa qualsiasi di forma ovale e tagliamolo a metà. Dal nostro asciugamano tagliamo un pezzo della stessa dimensione. Dopodiché con la macchina da cucire chiudiamo i bordi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 26 febbraio 2022) Avete deglida buttare? Altolà! Non dirigetevi verso la pattumiera! Ho la soluzione giusta per dare nuova vita ai nostri. Anzi possiamo dar libero sfogo alla fantasia e alla nostra manualità con 6 idee utilissime per la casa pensate proprio per poter riciclare i nostri. 1 – Mini asciugamano Ovviamente da un grande asciugamano possiamo ricavare un piccolo asciugamano da appendere ad una porta in modo da poterci asciugare le mani in qualsiasi momento. Bisogna semplicemente ricavare un pezzo da 45 x 30 centimetri e successivamente piegarlo in due e renderlo pari con l’aiuto delle forbici. A questo punto prendiamo un pezzo di stoffa qualsiasi di forma ovale e tagliamolo a metà. Dal nostro asciugamano tagliamo un pezzo della stessa dimensione. Dopodiché con la macchina da cucire chiudiamo i bordi ...

Advertising

GiustiGiust18 : RT @FratelloM13: Delia Duran che sputtana in diretta il riciclo di video vecchi di Alex Belli ???????? #GFVIP - FratelloM13 : Delia Duran che sputtana in diretta il riciclo di video vecchi di Alex Belli ???????? #GFVIP - PuntoCellulare : Vodafone annuncia una iniziativa per prolungare la vita degli smartphone e incoraggiare i clienti a permutare o ric… -