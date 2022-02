Plusvalenze, Inter nei guai? La Procura fa sul serio: aperta indagine per "false comunicazioni sociali" (Di sabato 26 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Procura FIGC ha aperto un'indagine nei confronti dell'Inter per quanto riguarda il caso Plusvalenze. Stando a quanto riporta il quotidiano,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 26 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport, laFIGC ha aperto un'nei confronti dell'per quanto riguarda il caso. Stando a quanto riporta il quotidiano,...

Advertising

sportmediaset : #Plusvalenze, la Procura federale apre un'indagine anche sull’#Inter. #SportMediaset - forumJuventus : Caso Plusvalenze: Juve a riparo dalle sanzioni più severe. Aperta indagine anche sull'Inter ?… - Pall_Gonfiato : #Plusvalenze, #Inter nei guai? #LaProcura fa sul serio: aperta indagine per 'false comunicazioni' - MarcoGiorgetti5 : - MazzottiFilippo : RT @mirkonicolino: Come prevedibile, sul caso #plusvalenze la Procura #Figc ha aperto un filone a parte per le operazioni dell'#Inter -