Napoli, Spalletti: "Non abbiamo staccato la spina. Scudetto? Una giostra per anime forti" (Di sabato 26 febbraio 2022) L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'importante match contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 26 febbraio 2022) L'allenatore del, Luciano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'importante match contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Siamo a un bivio, dobbiamo decidere se essere dimenticati velocemente o rimanere nella testa dei tifo… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Abbiamo incontrato qualche difficoltà nell’ultimo periodo ma non abbiamo staccato la spina. Abbiamo p… - AlfredoPedulla : #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di s… - zazoomblog : Napoli Spalletti: Non abbiamo staccato la spina. Scudetto? Una giostra per anime forti - #Napoli #Spalletti:… - zazoomblog : Calcio: Napoli; Spalletti con Barcellona non allaltezza - #Calcio: #Napoli; #Spalletti -