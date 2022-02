Moda novità outfit primavera 2022, l'abito monospalla e i pantaloni culotte di Letizia Ortiz (Di sabato 26 febbraio 2022) Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi outfit da sfoggiare nella prossima primavera 2022. Ad esempio si può prendere ispirazione dai pantaloni rossi sfoggiati recentemente da Letizia Ortiz. Moda tendenze primavera 2022 Letizia Ortiz ha indossato dei pantaloni culotte di colore rosso e questi sono perfetti per avere uno stile molto chic. Si tratta di un modello a vita alta, molto ampio sulle gambe e molto più stretto alcuni centimetri sopra le caviglie. In questo modo Letizia ha voluto mettere bene in evidenza le sue décolletées in vernice di tonalità vinaccia. La regina di Spagna ha anche sfoggiato un pullover a maniche lunghe lavorato a ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 26 febbraio 2022) Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovida sfoggiare nella prossima. Ad esempio si può prendere ispirazione dairossi sfoggiati recentemente datendenzeha indossato deidi colore rosso e questi sono perfetti per avere uno stile molto chic. Si tratta di un modello a vita alta, molto ampio sulle gambe e molto più stretto alcuni centimetri sopra le caviglie. In questo modoha voluto mettere bene in evidenza le sue décolletées in vernice di tonalità vinaccia. La regina di Spagna ha anche sfoggiato un pullover a maniche lunghe lavorato a ...

