Migranti, Pd e M5S vogliono riproporre lo “Ius soli” sotto falso nome: si chiamerà “Ius scholae”… (Di sabato 26 febbraio 2022) Ius soli, avanti tutta! Il caro-bollette può attendere. Così come la guerra poco meno di 15oo chilometri da casa o l’emergenza profughi che già si staglia drammaticamente al nostro orizzonte. Questioni importanti anche per Enrico Letta, certo, ma nessuna come una nuova legge sulla cittadinanza. Vuoi mettere? Tutti problemi che angoscino l’Italia cominciano da qui. Incredibile, ma vero: il segretario dem vuole riempire questi residui mesi di legislatura ripescando dal baule della propaganda de sinistra la legge sullo ius soli. Così, giusto per aggiungere qualche altro elemento di divisione ad una maggioranza già tenuta insieme dagli spilli. Letta ci riprova A dargli manforte, il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera nonché relatore del provvedimento, il grillino Giuseppe Brescia. Sua l’idea di dare una riverniciata al titolo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Ius, avanti tutta! Il caro-bollette può attendere. Così come la guerra poco meno di 15oo chilometri da casa o l’emergenza profughi che già si staglia drammaticamente al nostro orizzonte. Questioni importanti anche per Enrico Letta, certo, ma nessuna come una nuova legge sulla cittadinanza. Vuoi mettere? Tutti problemi che angoscino l’Italia cominciano da qui. Incredibile, ma vero: il segretario dem vuole riempire questi residui mesi di legislatura ripescando dal baule della propaganda de sinistra la legge sullo ius. Così, giusto per aggiungere qualche altro elemento di divisione ad una maggioranza già tenuta insieme dagli spilli. Letta ci riprova A dargli manforte, il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera nonché relatore del provvedimento, il grillino Giuseppe Brescia. Sua l’idea di dare una riverniciata al titolo ...

