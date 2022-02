Mercedes GLC, la prova su strada. Diesel ibrido plug - in coi fiocchi (Di sabato 26 febbraio 2022) Mercedes GLC Coupè Night Edition Plus ha debuttato nelle colline del Chianti dove la Casa della Stella a tre punte ha portato l'intera gamma GLC, che rappresenta il 40% delle vendite di suv del ... Leggi su motori.quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022)GLC Coupè Night Edition Plus ha debuttato nelle colline del Chianti dove la Casa della Stella a tre punte ha portato l'intera gamma GLC, che rappresenta il 40% delle vendite di suv del ...

