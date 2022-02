Lutto a Giugliano, è morto l’architetto Sergio Sanna: aveva 54 anni (Di sabato 26 febbraio 2022) Giugliano. E’ morto, all’età di 54 anni, l’architetto Sergio Sanna. L’uomo è stato stroncato da un infarto mentre era a casa, che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari giunti nella sua abitazione. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 febbraio 2022). E’, all’età di 54. L’uomo è stato stroncato da un infarto mentre era a casa, che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari giunti nella sua abitazione. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

