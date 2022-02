Livio Suppo | il manager Suzuki che bacchetta la Honda

(Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo Ducati e(più un periodo di pausa a produrre e-bike),abbraccia la nuova sfida in. Ma prima di questo ha buttato lo sguardo all’indietro, osservando ciò che succedeva nel suo vecchio muretto box. La HRC ha vissuto finora un periodaccio, tra mancanza di risultati ed i problemi fisici della sua stella Marc Marquez., che nel box Repsol ha lavorato per sette anni, ha analizzato le mancanze del team dell’Ala Dorata più e più volte: ve le proponiamo qui. Colpo grosso alla: presoQuali sono stati gli errori dellasecondo? Il primo sbaglio della HRC, secondo, è stato quello di aver lasciato andare via ...

Ci parla di una MotoGP seguitissima anche dopo l'addio di Valentino Rossi, una giungla per i piloti in cui - come- è pronto a rientrare. Ciao Rubèn! Grande festa per il tuo compleanno? '...Per il 2022 da Hamamatsu sono corsi ai ripari ingaggiando, che nel paddock mancava dal 2017. E l'arrivo del manager torinese sta già cominciando a farsi sentire D opo un anno ...Dopo il titolo mondiale e l’addio di Davide Brivio, Suzuki si è trovata ad affrontare un anno difficile: la moto soffriva, i piloti anche. Per il 2022 da Hamamatsu sono corsi ai ripari ingaggiando Liv ...Le corse sono state la mia vita per la maggior parte della mia carriera e farò del mio meglio per portare la mia esperienza al Team Suzuki Ecstar Dopo le indiscrezioni che giravano nei giorni scorsi ...