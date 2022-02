LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo riguadagna un minuto sui fuggitivi (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Ora c’è anche l’Intermarché-Wanty Gobert a tirare il gruppo con la UAE Team Emirates. 10.58 Si avvicina ancora il plotone Pogacar, ora a 2’15”. 10.53 Prima ora di corsa, 50 chilometri percorsi. Frazione velocissima per ora. 10.49 Il gruppo, tirato da Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), ha recuperato una decina di secondi a Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl), Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) e Joris Nieuwenhuis (Team DSM). 10.46 Mancano 30 chilometri al primo traguardo volante. 10.43 La UAE Team Emirates, forte della maglia di leader di Pogacar, sta tirando il gruppo. 10.40 Continua a crescere il vantaggio dei ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Ora c’è anche l’Intermarché-Wanty Gobert a tirare ilcon la UAE Team Emirates. 10.58 Si avvicina ancora il plotone Pogacar, ora a 2’15”. 10.53 Prima ora di corsa, 50 chilometri percorsi. Frazione velocissima per ora. 10.49 Il, tirato da Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), ha recuperato una decina di secondi a Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl), Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) e Joris Nieuwenhuis (Team DSM). 10.46 Mancano 30 chilometri al primo traguardo volante. 10.43 La UAE Team Emirates, forte della maglia di leader di Pogacar, sta tirando il. 10.40 Continua a crescere il vantaggio dei ...

