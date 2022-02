Lazio, Reina: «Sarri un insegnante di calcio, crede moltissimo nelle sue idee» (Di sabato 26 febbraio 2022) Il portiere della Lazio Reina ha parlato dell’allenatore Sarri Pepe Reina, in vista del big match di domani tra Lazio e Napoli, è stato intervistato per il match program del club. Ecco le sue parole: GARA – «Sarà molto difficile, affronteremo una squadra con una rosa profonda ed una delle candidate principali allo scudetto. Mi aspetto una gara molto dura, come dimostra anche il risultato dell’andata». Sarri – «Il mister crede da sempre fortemente nelle proprie idee. Ha una filosofia di calcio ben marcata, è un insegnante di questo tipo di calcio». LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il portiere dellaha parlato dell’allenatorePepe, in vista del big match di domani trae Napoli, è stato intervistato per il match program del club. Ecco le sue parole: GARA – «Sarà molto difficile, affronteremo una squadra con una rosa profonda ed una delle candidate principali allo scudetto. Mi aspetto una gara molto dura, come dimostra anche il risultato dell’andata».– «Il misterda sempre fortementeproprie. Ha una filosofia diben marcata, è undi questo tipo di». LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SUNEWS 24 L'articolo proviene daNews 24.

