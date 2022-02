“L’avete sentita tutti?!”. GF Vip, Barù non può crederci: Jessica non si è mai spinta a tanto (Di sabato 26 febbraio 2022) Da settimane nella Casa del Grande Fratello Vip il pubblico spera di vedere il lieto fine tra Barù e Jessica Selassiè. La principessa ha rivelato il suo interesse per il nipote di Costantino Della Gherardesca che da parte sua è dubbioso sulla frequentazione soprattutto all’interno della Casa. Nella mattinata di sabato 26 febbraio appena sveglio Barù ha parlato con Giucas Casella e Soleil Sorge ha raccontato di aver fatto un sogno erotico, con protagonista proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne “Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo – ha raccontato Barù-. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Da settimane nella Casa del Grande Fratello Vip il pubblico spera di vedere il lieto fine traSelassiè. La principessa ha rivelato il suo interesse per il nipote di Costantino Della Gherardesca che da parte sua è dubbioso sulla frequentazione soprattutto all’interno della Casa. Nella mattinata di sabato 26 febbraio appena sveglioha parlato con Giucas Casella e Soleil Sorge ha raccontato di aver fatto un sogno erotico, con protagonista proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne “Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo – ha raccontato-. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi ...

diflorioletizia : @unagiaslifes A me sembra che dice L hai sentita la mia voce? È così? Voi che avete capito? - Ada_17_6 : Barú:' Dimmi cosa sei disposta a fare per il mio cazzo'. * 'Principessa':'Dipende, dimmi cosa devo fare. Barù: Popo… - story96010 : RT @vogliosolot3: Barù: cosa vuoi Jess: il tuo cazzo Barù: woow...wow. Dimmi cosa sei disposta a fare per il mio cazzo Jess: dipende, dimmi… - Sebasti05711568 : @udogumpel Vi informo che gli stessi americani facevano affari e finanziavano Hitler. Henry Ford, lo conoscete tutt… - MTebaido : RT @vogliosolot3: Barù: cosa vuoi Jess: il tuo cazzo Barù: woow...wow. Dimmi cosa sei disposta a fare per il mio cazzo Jess: dipende, dimmi… -

