La Georgia solidale riflessa nello specchio rotto ucraino

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 27 febbraio 2022) Lasegue con estrema apprensione ed angoscia le convulsioni dell’Ucraina. Giovedì sera le strade di ella capitale, Tbilisi si sono riempite in ampie manifestazioni di sostegno ad un paese, il cui destino è vissuto come consustanziale al proprio. Anche in lizza per entrare nella Nato, la piccola repubblica caucasica fu teatro nel 2008 di un breve intervento militare russo, anch’esso presentato come esigenza di difendere entità separatiste (Sud Ossezia ed Abkhazia, sotto attacco scattato per decisione del governo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.