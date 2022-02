Juve-Morata, cosa succede in estate (Di sabato 26 febbraio 2022) La Juventus si gode ancora per qualche mese Alvaro Morata. Allegri lo stima molto, nonostante questo l'attaccante spagnolo in estate non... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Lantus si gode ancora per qualche mese Alvaro. Allegri lo stima molto, nonostante questo l'attaccante spagnolo innon...

Advertising

GoalItalia : 'Se fosse per me resterei sempre qua' ??? Morata giura amore alla Juve ?? - edicolasportiva : Juve-Morata, cosa succede in estate - junews24com : Empoli Juve: siparietto tra Morata e Perin e Matri durante il riscaldamento - - infoitsport : Morata Juve, alleati per la conferma. Ma c'è nuova pretendente - VIDEO - OdeonZ__ : Rifondazione Barça con Xavi: obiettivo Koulibaly, ma occhi anche su Milan e Juve -