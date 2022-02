Involtini tonno e peperoni | un antipasto originale e superlativo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 26 febbraio 2022) Questa è una ricetta geniale, di grande effetto scenico, ma dalla riuscita sicura perché è semplicissima: glidisono una delizia senza pari. Serviteli come aperitivo o comeper far salire l’acquolina in bocca agli amici di sempre, ospiti per una cena di ritrovo. Morbidissimi, avvolgenti e scioglievoli sprigionano un gusto unico. Scegliete ortaggi di diversi colori per portare in tavola una ventata di allegria. La paprika esalta i sapori e li fonde in un tripudio di perfetta golosità. I vostri ospiti saranno trasportati in un turbine di piacere, colpiti da questo piatto così invitante e delicato, ma dal sapore unico. La dolcezza del peperone incontra la carne gustosa delequilibrandosi con grazia e rilasciando vibrazioni di gioia sul palato. Anche i più ...