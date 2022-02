Il look audace (e con pancione in vista) di Rihanna alla Milano Fashion Week (Di sabato 26 febbraio 2022) Da alcuni giorni circolavano rumors secondo i quali Rihanna sarebbe voltata in Italia in occasione della Milano Fashion Week 2022. E così è stato: la pop star è arrivata nella capitale della moda insieme al fidanzato ASAP Rocky per partecipare alla sfilata di Gucci. E lo ha fatto in grande stile, con un outfit audace e sensuale che mette in evidenza il pancione. Le parole d’ordine del suo outfit? Latex, pizzo e pelliccia. Rihanna ha infatti scelto di indossare un crop top in un lucidissimo vinile nero, completato dalle maniche e dal décolleté in pizzo. Un capo decisamente rock e glamour, che la pop star ha indossato al di sotto del pezzo forte del look: una maxi pelliccia lilla, portata aperta e leggermente cadente sulle spalle. Riri ... Leggi su diredonna (Di sabato 26 febbraio 2022) Da alcuni giorni circolavano rumors secondo i qualisarebbe voltata in Italia in occasione della2022. E così è stato: la pop star è arrivata nella capitale della moda insieme al fidanzato ASAP Rocky per parteciparesfilata di Gucci. E lo ha fatto in grande stile, con un outfite sensuale che mette in evidenza il. Le parole d’ordine del suo outfit? Latex, pizzo e pelliccia.ha infatti scelto di indossare un crop top in un lucidissimo vinile nero, completato dalle maniche e dal décolleté in pizzo. Un capo decisamente rock e glamour, che la pop star ha indossato al di sotto del pezzo forte del: una maxi pelliccia lilla, portata aperta e leggermente cadente sulle spalle. Riri ...

