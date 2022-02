I Fatti Vostri, Salvo Sottile lancia una frecciatina velenosa: “Alcuni miei colleghi …” (Di sabato 26 febbraio 2022) Cresce ogni giorno sempre di più il successo per il programma condotto su Rai 2 da Salvo Sottile e Anna Falchi ovvero I Fatti Vostri. E proprio a proposito di tale successo si è recentemente espresso il conduttore nel corso di un’intervista rilasciata a Gente. Le sue parole però sono apparse ad Alcuni come una frecciata rivolta ad Alcuni colleghi. Per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Salvo Sottile intervistato da Gente commenta il grande successo per I Fatti Vostri I Fatti Vostri è un programma di grande successo di Rai 2 arrivato alla sua 31esima edizione e trasmesso tutti i giorni a partire dal lunedì fino al venerdì. A condurre sono Anna Falchi e ... Leggi su baritalianews (Di sabato 26 febbraio 2022) Cresce ogni giorno sempre di più il successo per il programma condotto su Rai 2 dae Anna Falchi ovvero I. E proprio a proposito di tale successo si è recentemente espresso il conduttore nel corso di un’intervista rilasciata a Gente. Le sue parole però sono apparse adcome una frecciata rivolta ad. Per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.intervistato da Gente commenta il grande successo per Iè un programma di grande successo di Rai 2 arrivato alla sua 31esima edizione e trasmesso tutti i giorni a partire dal lunedì fino al venerdì. A condurre sono Anna Falchi e ...

