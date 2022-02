Guerra, Mulé: Italia manderà a Kiev armi non letali (Di domenica 27 febbraio 2022) “Il Belgio ha mandato tremila mitragliatrici, missili arrivano dalla Germania, altre armi arrivano dalla Francia. L’Italia manderà armi non letali cioè mezzi di equipaggiamento, giubbotti, elmetti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé intervenendo a Controcorrente su ‘Rete4‘. ”Nei piani della Russia c’era una sorta di Guerra lampo”, così non è stato e ”quella che doveva essere una Guerra lampo rischia di trasformarsi in una Guerra di posizione, in una città come Kiev che rischia di diventare al pari di altri teatri di Guerra del recente passato, pensate a Sarajevo e Bagdad, una città dove si combatte casa per casa – ha aggiunto – In questo è indicativo anche la richiesta di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 febbraio 2022) “Il Belgio ha mandato tremila mitragliatrici, missili arrivano dalla Germania, altrearrivano dalla Francia. L’noncioè mezzi di equipaggiamento, giubbotti, elmetti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgiointervenendo a Controcorrente su ‘Rete4‘. ”Nei piani della Russia c’era una sorta dilampo”, così non è stato e ”quella che doveva essere unalampo rischia di trasformarsi in unadi posizione, in una città comeche rischia di diventare al pari di altri teatri didel recente passato, pensate a Sarajevo e Bagdad, una città dove si combatte casa per casa – ha aggiunto – In questo è indicativo anche la richiesta di ...

