Guerra in Ucraina | tra poche ore i negoziati Uccisi 352 civili | 14 bambini Di Maio | “Impossibile evacuare gli italiani” Putin dispone l' allerta nucleare | Onu convoca assemblea d’emergenza

(Di domenica 27 febbraio 2022) Nella capitale suonano le sirene, scarseggiano cibo e medicinali, lunghe file per la distribuzione delle armi. G7: non riconosceremo acquisizioni militari. Von der Leyen: “Vogliamo l'nell'Unione europea”. Si stimano 7 milioni di sfollati e 4 di rifugiati. Usa e Francia consigliano ai concittadini di lasciare la Russia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Ucraina

non serve" SALVINI 'RUSSIA SI E' SPINTA TROPPO AVANTI' Ma Matteo Salvini manda anche un messaggio alla Russia : " Spero che a Mosca qualcuno capisca che si è spinto troppo avanti. La ...L'ex campione mondiale dei pesi massimi e attuale sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, rincara la dose sullaine si rivolge direttamente agli invasoriLa Guerra tra Russia e Ucraina spacca di nuovo l'Europa e torna l'overdose di notizie sui media italiani: scopriamo insieme come la tv sta ...La guerra scoppiata in Ucraina con l'invasione della Russia arrivata fin nella capitale Kiev rischia di provocare conseguenze importanti a più livelli anche .... Il crollo delle borse, la politica ene ...