Guerra in Ucraina, Roman Abramovich lascia la presidenza del Chelsea: “Devo tutelare l’interesse del club” (Di sabato 26 febbraio 2022) La crisi in Ucraina continua ad avere strascichi anche nel mondo del calcio. Dopo la decisione dei tedeschi dello Schalke 04 di rompere l’accordo col loro sponsor storico, Gazprom, e quella della Uefa di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi, alla quale sono seguite le polemiche del Cremlino, oggi anche il magnate russo Roman Abramovich ha deciso di lasciare la presidenza del Chelsea. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una nota in cui si legge che “durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea ho sempre considerato il mio ruolo come quello di custode del club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) La crisi incontinua ad avere strascichi anche nel mondo del calcio. Dopo la decisione dei tedeschi dello Schalke 04 di rompere l’accordo col loro sponsor storico, Gazprom, e quella della Uefa di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi, alla quale sono seguite le polemiche del Cremlino, oggi anche il magnate russoha deciso dire ladel. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una nota in cui si legge che “durante i miei quasi 20 anni di proprietà delho sempre considerato il mio ruolo come quello di custode del, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo ...

