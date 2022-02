Guerra in Ucraina, la Polonia decide di non disputare lo spareggio con la Russia per i Mondiali del Qatar: “È tempo di agire” (Di sabato 26 febbraio 2022) “Niente più parole, è tempo di agire”. Con queste parole la federazione di calcio polacca ha comunicato la decisione di non disputare la semifinale degli spareggi per i Mondiali di calcio in Qatar in programma il 24 marzo prossimo a Mosca contro la nazionale russa. Una presa di posizione di una singola nazione che arriva dopo le due decisioni prese da Uefa e Fia ieri, che hanno rispettivamente deciso di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi e di cancellare il Gran Premio di Formula 1 di Sochi, sul Mar Nero. La scelta di Varsavia è arrivata con una nota stringata: “A causa dell’escalation dell’aggressione della Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina, la nazionale polacca non ha intenzione di giocare la partita di spareggio contro la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) “Niente più parole, èdi”. Con queste parole la federazione di calcio polacca ha comunicato la decisione di nonla semifinale degli spareggi per idi calcio inin programma il 24 marzo prossimo a Mosca contro la nazionale russa. Una presa di posizione di una singola nazione che arriva dopo le due decisioni prese da Uefa e Fia ieri, che hanno rispettivamente deciso di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi e di cancellare il Gran Premio di Formula 1 di Sochi, sul Mar Nero. La scelta di Varsavia è arrivata con una nota stringata: “A causa dell’escalation dell’aggressione della Federazione Russa nei confronti dell’, la nazionale polacca non ha intenzione di giocare la partita dicontro la ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - CarlaGommy : RT @RobertoRenga: Didascalie di guerra: il bimbo che nasce in metropolitana; il panzer russo che schiaccia l'auto civile; i marinai ucraini… - LaStampa : Guerra in Ucraina, prima le nozze e poi l’esercito: la storia di Yaryna e Sviatoslav, la coppia che ha scelto di im… -