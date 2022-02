Gravina: 'Figc si muove, spero presto De Zerbi in Italia' (Di sabato 26 febbraio 2022) "La crisi ucraina ci addolora e ci preoccupa molto - dichiara all'Ansa il Presidente della Figc Gabriele Gravina - con il posticipo di 5' dell'inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "La crisi ucraina ci addolora e ci preoccupa molto - dichiara all'Ansa il Presidente dellaGabriele- con il posticipo di 5' dell'inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare ...

