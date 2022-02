Gianni Morandi, il messaggio contro il conflitto in Ucraina: 'NO alla guerra! #apritutteleporte' IL POST (Di sabato 26 febbraio 2022) 'No alla guerra!' : anche Gianni Morandi si espone sui social per esprimere il suo dissenso al conflitto in corso in Ucraina. Il cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2022 , usa l'hashtag con il ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) 'No' : anchesi espone sui social per esprimere il suo dissenso alin corso in. Il cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2022 , usa l'hashtag con il ...

Advertising

LaStampa : Gianni Morandi canta il suo inno pacifista in piazza: 'C'era un ragazzo che come me' - ilfoglio_it : Canta come se avesse ancora diciassette anni, ma la sua non è solo un’esplosione d’energia. I sogni, le speranze e… - pezslaugh : Gianni morandi dice no alla guerra postando (sicuramente a sua insaputa o almeno spero) uno scatto in cui si chiede… - Snupina92 : RT @ilRosano: Gianni Morandi sul palco di Piazza Maggiore a #Bologna canta 'C'era un ragazzo' per la pace in Ucraina ???? #RussiaUkraineConf… - PisMilano : RT @ilRosano: Gianni Morandi sul palco di Piazza Maggiore a #Bologna canta 'C'era un ragazzo' per la pace in Ucraina ???? #RussiaUkraineConf… -