“Francesco Moser – Un uomo, una bicicletta”, il 9 marzo esce il libro (Di sabato 26 febbraio 2022) collezione sul ciclista attraverso racconti, foto d’archivio esclusive Francesco Moser, classe 1951, è stato il protagonista di un’epoca splendida del grande ciclismo mondiale con i suoi profondi valori: il sacrificio, la lealtà, la grinta, l’entusiasmo di mettersi in gioco in prima persona e non accontentarsi mai. Tutto questo – i racconti, gli aneddoti inediti, le foto d’archivio, i dettagli tecnici delle biciclette – sarà racchiuso nell’atteso libro “Francesco Moser – Un uomo, una bicicletta” che uscirà il 9 marzo per Azzurra Publishing. Con 273 vittorie su strada da professionista, tra il 1973 al 1988, risulta tutt’oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi e, secondo il sito specializzato ProCyclingStats, è il secondo più ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 febbraio 2022) collezione sul ciclista attraverso racconti, foto d’archivio esclusive, classe 1951, è stato il protagonista di un’epoca splendida del grande ciclismo mondiale con i suoi profondi valori: il sacrificio, la lealtà, la grinta, l’entusiasmo di mettersi in gioco in prima persona e non accontentarsi mai. Tutto questo – i racconti, gli aneddoti inediti, le foto d’archivio, i dettagli tecnici delle biciclette – sarà racchiuso nell’atteso– Un, una” che uscirà il 9per Azzurra Publishing. Con 273 vittorie su strada da professionista, tra il 1973 al 1988, risulta tutt’oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi e, secondo il sito specializzato ProCyclingStats, è il secondo più ...

Advertising

361_magazine : “Francesco Moser – Un uomo, una bicicletta”, il 9 marzo esce il libro - Sevenpress : Dal 9 marzo in libreria “Francesco Moser -Un uomo, una bicicletta” - OltreleColonne : Francesco Moser – un uomo, una bicicletta, un libro imperdibile dedicato al ciclista italiano con il maggior numero… - DietrolaNotizia : Dal 9 marzo in libreria e negli store digitali “Francesco Moser - Un uomo, una bicicletta” - tuttobiciweb_it : Francesco #Moser come sempre corre all'attacco: «I ciclisti mi sembrano schiavetti pagati bene, che però non decido… -