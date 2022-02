Fiocco azzurro per la coppia vip: è nato il secondo figlio ed è un altro maschietto (Di sabato 26 febbraio 2022) Un altro Fiocco azzurro: il vip di nuovo papà. Il nuovo arrivato in famiglia è venuto al mondo il 25 febbraio 2022 presso la storica Casa di Cura Santa Famiglia di Roma specializzata in ostetricia e ginecologia, grazie all’equipe dei professori Fabrizio Cerusico e Luca Cipriano, come riporta il sito Leggo. Il piccolo, come mostra anche la neo mamma bis sul suo profilo Instagram si chiama Kaiden ed è il secondo figlio del giocatore del terzino olandese della Roma Rick Kardsdorp e Astrid Lentini. A dare la lieta notizia sui suoi canali social anche la società giallorossa: “Benvenuto Kaiden! Tanti auguri a Rick Karsdorp e sua moglie Astrid”, si legge nel tweet della As Roma. Fiocco celeste: il calciatore di nuovo papà Il neo papà bis ha da poco spento 27 candeline. L’11 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Un: il vip di nuovo papà. Il nuovo arrivato in famiglia è venuto al mondo il 25 febbraio 2022 presso la storica Casa di Cura Santa Famiglia di Roma specializzata in ostetricia e ginecologia, grazie all’equipe dei professori Fabrizio Cerusico e Luca Cipriano, come riporta il sito Leggo. Il piccolo, come mostra anche la neo mamma bis sul suo profilo Instagram si chiama Kaiden ed è ildel giocatore del terzino olandese della Roma Rick Kardsdorp e Astrid Lentini. A dare la lieta notizia sui suoi canali social anche la società giallorossa: “Benvenuto Kaiden! Tanti auguri a Rick Karsdorp e sua moglie Astrid”, si legge nel tweet della As Roma.celeste: il calciatore di nuovo papà Il neo papà bis ha da poco spento 27 candeline. L’11 ...

Advertising

MovArturoIstria : @Atrebor78 Quello col fiocco azzurro e' un rarissimo girino albino ?? - romanewseu : Fiocco azzurro in casa #Karsdorp, è arrivato Kaiden. La Roma: 'Benvenuto' ?? - siamo_la_Roma : ?? Fiocco azzurro in casa #Karsdorp ???? La #Roma fa gli auguri all'olandese ?? Il #tweet dei #giallorossi #ASRoma - forzaroma : Roma, fiocco azzurro in casa Karsdorp: è nato il pccolo Kaiden #ASRoma - IlPopolare : Fiocco azzurro in Parlamento: e' nato 'Italia al Centro'. Un'altra scomposizione e arriviamo al bosone. Dalla picco… -