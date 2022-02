Euphoria | la serie tv dei record 5 cose che devi sapere se non l’hai ancora vista

Leggi su dilei

(Di sabato 26 febbraio 2022) È lapiù chiacchierata del momento, che mette in scena eccessi, che parla di adolescenti e lo fa con pochissimi freni inibitori: stiamo ovviamente parlando di, lo show HBO, disponibile in Italia su Sky e NowTv. Dopo il clamore della prima stagione, lasta riscuotendo un successo enorme anche con la seconda: il teen drama colpisce perché, più che rivolgersi agli spettatori adolescenti, sembra strizzare l’occhio a pubblico decisamente più adulto, e forse è proprio per questo – oltre che per i suoi toni decisamente sui generis – che oggi non si parla di altro che dello show. La protagonista del telefilm è Rue Bennett, interpretata da Zendaya: la 17enne è appena uscita dal rehab a causa di un’overdose e fa un incontro che le cambia la vita, quello con una ragazza transgender. Attorno a lei, ci sono poi tanti altri ...