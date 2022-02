Dybala | rinnovo i bilico | dall’Inghilterra arriva l’offerta giusta

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 26 febbraio 2022) Pauloè sempre più vicino all’addio dalla Juve e il suoè appeso a un filo, con la dirigenza che inizia a guardarsi attorno. La Juventus è una delle squadre che storicamente è sempre stata più attiva sul mercato, cercando in tutti i modi di realizzare la squadra più competitiva possibile per poter regalare ai propri tifosi la rosa e la realtà più forte possibile per provare a dominare sia in Italia che in Europa. L’acquisto di Paulonell’estate del 2015 aveva fatto ben sperare la dirigenza e il rendimento dell’argentino è stato ampiamente positivo, nonostante qualche passo falso, e così a Torino stanno pensando di non rinnovare il contratto, cercando così preziose alternative. PauloJuventus (Ansa)La Juventus è alla ricerca di grandi giocatori che possano migliorare la propria rosa in vista ...