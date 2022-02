Draghi rassicura Zelensky: ok Italia a ogni sanzione Ue alla Russia, Swift inclusa (Di sabato 26 febbraio 2022) "Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito al Presidente ucraino Vlydmyr Zelensky che l`Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell`Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell`ambito Swift". Lo riferisce palazzo Chigi sul colloquio di stamani fra il presidente ucraino e il premier Italiano. "Il Presidente Draghi - informa palazzo Chigi- ha detto che l'Italia fornirà all'Ucraina assistenza per difendersi. I due Presidenti hanno concordato di restare in stretto contatto nell'immediato futuro".A telefonare oggi è stato Draghi. "Per esprimere al presidente Zelensky e al popolo ucraino - sottolinea palazzo Chigi- la solidarietà e vicinanza dell`Italia di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 febbraio 2022) "Il Presidente del Consiglio Marioha ribadito al Presidente ucraino Vlydmyrche l`appoggia e appoggerà in pieno la linea dell`Unione Europea sulle sanzioni, incluse quelle nell`ambito". Lo riferisce palazzo Chigi sul colloquio di stamani fra il presidente ucraino e il premierno. "Il Presidente- informa palazzo Chigi- ha detto che l'fornirà all'Ucraina assistenza per difendersi. I due Presidenti hanno concordato di restare in stretto contatto nell'immediato futuro".A telefonare oggi è stato. "Per esprimere al presidentee al popolo ucraino - sottolinea palazzo Chigi- la solidarietà e vicinanza dell`di ...

