Danza, da Bolle a Zakharova, omaggio a Carla Fracci alla Scala di Milano (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dal primo marzo si aprirà alla Scala di Milano la vendita al pubblico dei biglietti per il gala Fracci in programma il 9 aprile. Attesissimo appuntamento, che il direttore del Ballo Manuel Legris ha voluto istituire come tributo alla grandezza di Carla Fracci per trasformarsi ad ogni stagione, in un appuntamento fisso. L’obiettivo è quello di convogliare e celebrare nel nome della divina, scomparsa lo scorso 27 maggio, le grandi star della Danza internazionale con un repertorio di titoli e interpretazioni che hanno reso illustre e indimenticabile Carla Fracci nel mondo. In scena tutto il corpo di ballo con i suoi primi ballerini e solisti e guest. Alessandra Ferri, accanto a Carsten Jung, ballerino di ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dal primo marzo si apriràdila vendita al pubblico dei biglietti per il galain programma il 9 aprile. Attesissimo appuntamento, che il direttore del Ballo Manuel Legris ha voluto istituire come tributograndezza diper trasformarsi ad ogni stagione, in un appuntamento fisso. L’obiettivo è quello di convogliare e celebrare nel nome della divina, scomparsa lo scorso 27 maggio, le grandi star dellainternazionale con un repertorio di titoli e interpretazioni che hanno reso illustre e indimenticabilenel mondo. In scena tutto il corpo di ballo con i suoi primi ballerini e solisti e guest. Alessandra Ferri, accanto a Carsten Jung, ballerino di ...

