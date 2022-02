Covid: ai sanitari non vaccinati non basta la guarigione. Perché questa discriminazione? (Di sabato 26 febbraio 2022) di Maria Luisa Iannuzzo, Medico legale, Sara Gandini, Epidemiologa/biostatistica, Elena Dragagna, Avvocato, e Gilda Ripamonti, giurista Il Ministero della Salute, con nota via pec n. 2992 del 17 febbraio 2022, risponde alla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici in merito alla sospensione dei sanitari non vaccinati. Cosa ne facciamo dei sanitari che, dopo la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, si sono ammalati? Possono rientrare al lavoro in quanto guariti da Sars-Cov2? Queste, in sintesi, le domande al Ministero della Salute che, nella sua risposta, sottolinea che la guarigione non è idonea a legittimare la revoca della sospensione che, quindi, può avvenire solo in due casi: 1) se il professionista, temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, lo completa; 2) se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) di Maria Luisa Iannuzzo, Medico legale, Sara Gandini, Epidemiologa/biostatistica, Elena Dragagna, Avvocato, e Gilda Ripamonti, giurista Il Ministero della Salute, con nota via pec n. 2992 del 17 febbraio 2022, risponde alla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici in merito alla sospensione deinon. Cosa ne facciamo deiche, dopo la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, si sono ammalati? Possono rientrare al lavoro in quanto guariti da Sars-Cov2? Queste, in sintesi, le domande al Ministero della Salute che, nella sua risposta, sottolinea che lanon è idonea a legittimare la revoca della sospensione che, quindi, può avvenire solo in due casi: 1) se il professionista, temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, lo completa; 2) se ...

