Come si può entrare nelle discoteche? Chi può andare, come funziona, mascherine e nuove regole (Di sabato 26 febbraio 2022) Quando riaprono le discoteche è ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle "serate" sanno già che dalla mezzanotte dell'11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverse regole da rispettare nell'ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Le discoteche erano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per entrare nelle discoteche, come funziona, chi può andare e chi no. Riaprono le discoteche, quali sono le regole? Le discoteche riaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ...

Ultime Notizie dalla rete : Come può Toro, Juric: "Il calcio sta facendo troppo poco per dire no alla guerra in Ucraina" "So come ci si sente - il pensiero dell'allenatore granata - in Croazia siamo stati attaccati dal ... Può e deve fare ancora meglio". Il Gallo sarà confermato al centro dell'attacco e Pobega tornerà in ...

Letteratura. Antoine de Saint - Exupéry. L'umiltà bambina di un grande uomo Consapevole come pochi altri delle brutalità di un secolo sopraffatto dal meccanicismo e da così ... Saint - Exupry conservò fino all'ultimo la ferma convinzione che ogni vero umanesimo non può mai ...

