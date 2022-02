C’è una Nuova Élite che si prepara a resistere alla prossima crisi (quella dura) (Di sabato 26 febbraio 2022) Ho atteso, seguito gli eventi, parlato con le persone, girato l’Italia da Trapani a Milano. Ho cercato di capire cosa stesse accadendo. Lo faccio da marzo 2020. E lo faccio perché fin da principio ho avuto una sensazione, che poi è diventata una tesi: che questo caos sanitario, questi due anni, avrebbero scosso il torpore delle nostre vite, le avrebbero rimesse in movimento. Un intero sistema socioeconomico non può cambiare dall’oggi al domani, neppure in due anni, neppure per una pandemia. Ma non è questo il punto. Tutte le grandi evoluzioni, perfino le rivoluzioni, partono sempre da un’Élite. Un’Élite non è un gruppetto di benestanti dotati di posizioni di privilegio, denaro e potere. Questo è un concetto banale e superato. Una Élite, oggi, può essere composta da una minoranza di persone che per mille ragioni pensa in modo diverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Ho atteso, seguito gli eventi, parlato con le persone, girato l’Italia da Trapani a Milano. Ho cercato di capire cosa stesse accadendo. Lo faccio da marzo 2020. E lo faccio perché fin da principio ho avuto una sensazione, che poi è diventata una tesi: che questo caos sanitario, questi due anni, avrebbero scosso il torpore delle nostre vite, le avrebbero rimesse in movimento. Un intero sistema socioeconomico non può cambiare dall’oggi al domani, neppure in due anni, neppure per una pandemia. Ma non è questo il punto. Tutte le grandi evoluzioni, perfino le rivoluzioni, partono sempre da un’. Un’non è un gruppetto di benestanti dotati di posizioni di privilegio, denaro e potere. Questo è un concetto banale e superato. Una, oggi, può essere composta da una minoranza di persone che per mille ragioni pensa in modo diverso ...

