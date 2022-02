Basket, Petrucci: “Se non vinciamo contro Islanda, percorso verso i Mondiali sarà in salita” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, dopo la sconfitta dell’Italia in Islanda, ha presentato la nuova sfida contro gli islandesi valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2023: “E’ stata una brutta sconfitta quella di giovedì, ma nello sport ci sta. L’Islanda non è una nazione materasso, però ci sono i presupposti per vincere domani sera. Se non vinciamo il percorso verso i Mondiali sarà tutto in salita”. Anche il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha speso delle parole alla vigilia della partita: “Si fa fatica a immaginarlo, ma qui si giocava a Basket. Il Basket è molto popolare, ma a Bologna ha a che fare con ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni, dopo la sconfitta dell’Italia in, ha presentato la nuova sfidagli islandesi valevole per le qualificazioni ai2023: “E’ stata una brutta sconfitta quella di giovedì, ma nello sport ci sta. L’non è una nazione materasso, però ci sono i presupposti per vincere domani sera. Se noniltutto in”. Anche il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha speso delle parole alla vigilia della partita: “Si fa fatica a immaginarlo, ma qui si giocava a. Ilè molto popolare, ma a Bologna ha a che fare con ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, #Petrucci: 'Se non vinciamo contro Islanda, percorso verso i #Mondiali sarà in salita' - news_bologna : Basket: Petrucci,vincere con Islanda o strada Mondiali in salita - Ansa_ER : Basket: Petrucci,vincere con Islanda o strada Mondiali in salita. A Bologna domani sera qualificazioni per torneo i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, Petrucci: 'Bisogna vincere con l'Islanda o la strada per i Mondiali sarà in salita' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Petrucci: 'Bisogna vincere con l'Islanda o la strada per i Mondiali sarà in salita' -