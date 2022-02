Barcellona, Busquets pensa alla MLS. Ma prima il Mondiale (Di sabato 26 febbraio 2022) Busquets potrebbe lasciare il Barcellona per volare in MLS, ma prima vuole disputare il Mondiale in Qatar Sergio Busquets potrebbe presto lasciare il Barcellona. Il centrocampista spagnolo, infatti, starebbe pensando di volare negli Stati Uniti in MLS. Come riportato da Sport, però, il tutto accadrà solo nel 2023. Busquets vorrebbe prima disputare il suo ultimo Mondiale con la Spagna. Negli USA, l’Inter Miami di Beckham lo accoglierebbe a braccia aperte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022)potrebbe lasciare ilper volare in MLS, mavuole disputare ilin Qatar Sergiopotrebbe presto lasciare il. Il centrocampista spagnolo, infatti, starebbendo di volare negli Stati Uniti in MLS. Come riportato da Sport, però, il tutto accadrà solo nel 2023.vorrebbedisputare il suo ultimocon la Spagna. Negli USA, l’Inter Miami di Beckham lo accoglierebbe a braccia aperte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

