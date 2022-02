Vladimir Putin | retroscena | la riunione e il messaggio agli oligarchi russi | perché ora anche lo zar ha paura

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel giorno dell'escalation militare e delle nuove sanzioni all'Ucraina, il presidenteconvoca al Cremlino la business community russa, rassicura che il Paese. E spiega in diretta tv le ragioni dietro a quello che in moltiina ritengono un azzardo. Nella sala dell'Ordine di Santa Caterina - dove si è svolto il Consiglio di sicurezza che in "diretta" Tv ha sancito il riconoscimento delle due repubbliche di Dontesk e Lugansk -ha parlato per la prima volta dal lancio dell'attacco contro l'Ucraina: lo ha fatto davanti ae manager delle grandi holding statali verso cui mirano alcune delle minacciate nuove misure punitive di Usa e Ue - e spiega che «non gli è stata lasciata altra scelta». «I rischi nella sfera della sicurezza sono tali che era ...

Advertising

fanpage : #RussiaUkraineConflict In un discorso alle 4 del mattino ore italiane, il presidente russo Vladimir Putin ha annu… - TgLa7 : ??ULTIMORA??UCRAINA: TRUPPE RUSSE HANNO INIZIATO L'ATTACCO! Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'opera… - fanpage : #RussiaUkraineConflict 'Se interferite, conseguenze mai sperimentate nella storia' Minaccioso, raggelante, il dis… - LaNuovaSinistra : RT @milapersiste: In un articolo di 10 giorni fa sul noto quotidiano tedesco il punto interrogativo sta solo nel titolo. - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Il leader americano propone di rimuovere la Russia dal sistema di pagamento internazionale. Ma l’Europa si oppone. Cina, I… -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Putin

Micromega

Washington Post Il presidente russo'rappresenta una delle più grandi minacce alla sicurezza per l'Europa dalla seconda guerra mondiale', la sua 'invasione irredentista dell'Ucraina ...Subito dopo l'inizio dell'attacco russo sull'Ucraina è emersa una domanda: qual è l'intenzione di? Un'operazione chirurgica per prendere il Donbass oppure un'invasione a largo raggio per prendere l'intera Ucraina? Il conflitto soltanto nelle ultime ore sta mostrando la sua vera ...unanimi nel condannare questa crisi provocata dalla risoluzione di Vladimir Putin. La condanna dell’ICOM e il pericolo spoliazioni L’ICOM – International Council of Museums, la principale ...A quanto pare, le sanzioni piuttosto timide dell’Occidente non hanno rappresentato un deterrente sufficiente per il presidente russo Vladimir Putin; anzi, forse sono addirittura servite da incentivo ...