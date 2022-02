Verissimo | anticipazioni | gli ospiti di sabato 26 e domenica 27 febbraio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Le nuove puntate diandranno in onda26 e272022. Il doppio appuntamento settimanale con il talk show di casa Mediaset sarà ricco di straordinariche si susseguiranno nel salotto di Silvia Toffanin. La conduttrice avrà infatti la possibilità di intervistare un gran numero di grandi nomi che si racconteranno come mai prima d'ora. L'appuntamento con il programma di Canale 5 è fissato anche questa settimana per le ore 16:30 e si potrà seguire anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.: glidi Silvia Toffanin262022 L'appuntamento diin onda262022 sarà ricco di straordinari ...

Advertising

APmagazineit : Tra i prossimi di Verissimo, Robert Pattinson e Ana Mena. #verissimo #anticipazioni #RobertPattinson - SocialArtistOF2 : Sabato, ospite a Verissimo intervista all’attore inglese Robert Pattinson. - ParliamoDiNews : Verissimo, anticipazioni e ospiti del 26 e 27 febbraio 2022 #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanatomy… - CorriereCitta : #Verissimo, ospiti e anticipazioni sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 - ParliamoDiNews : Verissimo, da Belen a Emma: le anticipazioni della puntata del 20 febbraio #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo anticipazioni

Sabato, aintervista all' attore inglese Robert Pattinson , divenuto celebre come il vampiro Edward Cullen in 'Twilight' e ora protagonista di 'The Batman' , dal 3 marzo al cinema . Il cast ......, che quest'anno va in onda due volte nel weekend sempre con ottimi risultati di audience. Ecco gli ospiti che vedremo in questo fine settimana da Silvia Toffanin, stando alle...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 febbraio al 4 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) ...Anticipazioni Un posto al sole: Chiara e Nunzio, crisi superata? Nelle ultime settimane, i telespettatori di Un posto al sole hanno assistito a una forte ...