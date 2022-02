Ucraina | forze armate Kiev | invasori non hanno raggiunto obiettivi

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - "Ledi difesa dell'stanno frenando l'invasione russa. In questo momento, l'avversario non haglistrategici prefissati". E' il bollettino diramato sui social dallo stato maggiore diche segnala come il tentativo principale delledi Mosca sia quello di "circondare la capitale dell'". Tuttavia, riferiscono i militari ucraini, "ledi difesa della città dimantengono saldamente le loro posizioni". Altre informazioni non verificabili che circolano sui social parlano di un caccia russo SU-25 abbattuto nella regione occidentale di Vinnytsia.

Gli effetti sulle Borse Quanti soldati e dove: leschierate intorno all'da Nato e Usa Mosca - Kiev, come si è arrivati a questo punto: tutte le motivazioni della crisi La metropolitana ...Non sembra tuttavia che la Russia abbia schierato tutte le truppe e leammassate ai confini nelle scorse settimane. Il momento in cui una giornalistadella Bbc scopre che esattamente la ...Roma, 25 feb. – (Adnkronos) – “Le forze di difesa dell’Ucraina stanno frenando l’invasione russa. In questo momento, l’avversario non ha raggiunto gli obiettivi strategici prefissati”. E’ il bollettin ...Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, si è detto pronto a parlare di cessate il fuoco e pace. Lo ha riferito Skynews.