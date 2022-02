Ucraina, almeno 137 morti e oltre 300 feriti - Zelensky chiama la mobilitazione generale: "I nemici sono entrati a Kiev, ma io resto qui" (Di venerdì 25 febbraio 2022) 25 feb 06:57 Zelensky: "Siamo rimasti soli, il mondo guarda da lontano" In un nuovo discorso il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha detto che 'l'Ucraina è rimasta sola, il mondo guarda cosa sta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) 25 feb 06:57: "Siamo rimasti soli, il mondo guarda da lontano" In un nuovo discorso il presidente ucraino Vladimirha detto che 'l'è rimasta sola, il mondo guarda cosa sta ...

