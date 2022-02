Torino: il “bagno neutro” al liceo Alfieri scatena la contestazione studentesca (Di venerdì 25 febbraio 2022) contro Azione studentesca Torino che ha condannato il gesto La scelta, di ieri giovedì 24 febbraio, compiuta al liceo Alfieri di Torino di affiggere un cartello con la scritta “bagno neutro” in aggiunta a quelli femminili e maschili non è piaciuta al movimento di destra identitaria che ha affisso un grande manifesto ad uno degli ingressi del liceo che riporta la scritta: “maschi e femmine, punto“. La scritta è stata poi subito rimossa dagli studenti che avevano chiesto di destinare un bagno agli studenti che sentono la propria identità “non binaria”. Leggi anche: PAPA FRANCESCO ANNULLA LE UDIENZE E CHIEDE DI MEDIARE SUL CONFLITTO L’Azione studentesca Torino ha commentato l’iniziativa, definendo: ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) contro Azioneche ha condannato il gesto La scelta, di ieri giovedì 24 febbraio, compiuta aldidi affiggere un cartello con la scritta “” in aggiunta a quelli femminili e maschili non è piaciuta al movimento di destra identitaria che ha affisso un grande manifesto ad uno degli ingressi delche riporta la scritta: “maschi e femmine, punto“. La scritta è stata poi subito rimossa dagli studenti che avevano chiesto di destinare unagli studenti che sentono la propria identità “non binaria”. Leggi anche: PAPA FRANCESCO ANNULLA LE UDIENZE E CHIEDE DI MEDIARE SUL CONFLITTO L’Azioneha commentato l’iniziativa, definendo: ...

Advertising

361_magazine : Torino: il 'bagno neutro' al liceo Alfieri scatena la contestazione studentesca - pepdecr : RT @albertoinfelise: Ieri al liceo Alfieri di Torino è stato creato un bagno neutro, un gesto non solo simbolico di integrazione. Stamattin… - fedeli_paolo : RT @albertoinfelise: Ieri al liceo Alfieri di Torino è stato creato un bagno neutro, un gesto non solo simbolico di integrazione. Stamattin… - NFratoianni : RT @albertoinfelise: Ieri al liceo Alfieri di Torino è stato creato un bagno neutro, un gesto non solo simbolico di integrazione. Stamattin… - Sinistrait_ : RT @albertoinfelise: Ieri al liceo Alfieri di Torino è stato creato un bagno neutro, un gesto non solo simbolico di integrazione. Stamattin… -