Tennis, Flavia Pennetta torna a giocare! Coppia con Francesca Schiavone ai "Legend" di Roland Garros e Wimbledon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Flavia Pennetta torna a giocare. Non tra le professioniste, sia chiaro. La Tennista pugliese ha annunciato alla Gazzetta dello Sport che tornerà in campo per disputare il torneo "Legend" a Wimbledon e al Roland Garros: la rivedremo all'opera in doppio, insieme a Francesca Schiavone! Le due italiane vincitrici di tornei dello Slam si sposano, sportivamente parlando, e formeranno una Coppia da urlo per le kermesse riservate alle vecchie glorie del Tennis mondiale. Flavia Pennetta lo ha chiaramente annunciato nel giorno del suo 40mo compleanno, che festeggia insieme al marito Fabio Fognini (infortunatosi a Rio de Janeiro, salterà la Coppa Davis) e ai loro ...

