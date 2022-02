Scuola, nuove regole quarantena: quando si va in dad e cosa succede agli studenti vaccinati (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Scuola cambia le proprie regole. Come annunciato dal premier Draghi, in seguito alla cabina di regia è passata la linea aperturista secondo la quale a partire da lunedì 7 febbraio con un massimo di cinque studenti positivi nella stessa classe non succederà nulla, indipendentemente dal fatto che gli studenti siano o meno vaccinati, mentre a partire dal sesto caso contemporaneo in avanti, si passerà alla dad, vale a dire la didattica a distanza, ma soltanto per gli studenti non vaccinati, mentre chi è in “regola” con la vaccinazione continuerà a seguire le lezioni in presenza in modo regolare. cosa cambia per i vaccinati Passa anche la mozione per portare da dieci a cinque giorni la quarantena degli ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lacambia le proprie. Come annunciato dal premier Draghi, in seguito alla cabina di regia è passata la linea aperturista secondo la quale a partire da lunedì 7 febbraio con un massimo di cinquepositivi nella stessa classe nonrà nulla, indipendentemente dal fatto che glisiano o meno, mentre a partire dal sesto caso contemporaneo in avanti, si passerà alla dad, vale a dire la didattica a distanza, ma soltanto per glinon, mentre chi è in “regola” con la vaccinazione continuerà a seguire le lezioni in presenza in modo regolare.cambia per iPassa anche la mozione per portare da dieci a cinque giorni ladegli ...

Advertising

ItalianNavy : L'equipaggio di #naveVespucci celebra il 91° anniversario dello storico varo. Simbolo della marittimità nazionale,… - iMagazineTwit : Nuove collaborazioni tra la Scuola @mosaicisti del Friuli e @visitmuve_it #Spilimbergo #FVG #Venezia… - marikaac1 : RT @galactikth: la cosa che mi urta è che questi ragazzi, che meritano, ora stanno piangendo per la mancanza di professionalità dei profess… - galactikth : la cosa che mi urta è che questi ragazzi, che meritano, ora stanno piangendo per la mancanza di professionalità dei… - MaurizioGiorge2 : @lorepregliasco È lo specchio del sapere di oggi. Soprattutto delle nuove generazioni ( diciamo dai 40 in giù), che… -