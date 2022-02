Sciopero nazionale trasporti del 25 febbraio | bloccati i mezzi pubblici locali Ecco le fasce orarie garantite per le principali città

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “di 24 ore il 25nel trasporto pubblico locale”. A proclamarlo sono state le sigle sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri. “Lo– riferiscono i sindacati – si svolgerà nel rispetto delledi garanzia e sarà articolato secondo modalitàgli orari dello stop di bus, tram e metropolitane in alcune delle: Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio; Venezia Mestre dalle 9 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; Firenze dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 a fine servizio; Roma dalle 8.30 ...

Agenzia_Ansa : Sciopero nazionale del trasporto pubblico. A Milano si ferma la metropolitana, coinvolte anche Sea e Trenord #ANSA - MediasetTgcom24 : Da Milano a Reggio Calabria, lo sciopero nazionale ferma bus e metro: il venerdì nero dei trasporti #sciopero… - ilpost : Lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici di oggi

"La Cisl condivide e sostiene le ragioni dello sciopero generale nel trasporto pubblico locale dei sindacati di categoria". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale.