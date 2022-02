Putin come Cortés. Ha bruciato le navi e tagliato ponti, e ora? Scrive Bozzo (Di venerdì 25 febbraio 2022) In Ucraina è calata la “nebbia della guerra”. L’espressione di Clausewitz rende bene l’idea di cosa accade nel momento in cui, dallo scambio di note diplomatiche, si passi all’altro linguaggio della politica, lo scambio dei colpi di cannone, per rimanere alle immagini del nostro. Adesso tutto diviene più incerto, confuso, poco o affatto prevedibile. Questo vale tanto per le forze impegnate sul campo quanto per tutti gli altri spettatori o protagonisti del conflitto. Nondimeno quanto sin qui accaduto non era e non è affatto incomprensibile, inspiegabile; tanto meno è frutto di “irrazionalità”, come pure è stato detto e scritto. È invece vero il contrario. Putin ha portato a compimento il suo disegno con un’azione militare diretta, che per le sue caratteristiche e dimensioni mostra di essere stata preparata da molti mesi. Questo nel quadro di una ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) In Ucraina è calata la “nebbia della guerra”. L’espressione di Clausewitz rende bene l’idea di cosa accade nel momento in cui, dallo scambio di note diplomatiche, si passi all’altro linguaggio della politica, lo scambio dei colpi di cannone, per rimanere alle immagini del nostro. Adesso tutto diviene più incerto, confuso, poco o affatto prevedibile. Questo vale tanto per le forze impegnate sul campo quanto per tutti gli altri spettatori o protagonisti del conflitto. Nondimeno quanto sin qui accaduto non era e non è affatto incomprensibile, inspiegabile; tanto meno è frutto di “irrazionalità”,pure è stato detto e scritto. È invece vero il contrario.ha portato a compimento il suo disegno con un’azione militare diretta, che per le sue caratteristiche e dimensioni mostra di essere stata preparata da molti mesi. Questo nel quadro di una ...

