Preghiera del mattino del 25 Febbraio 2022 | “Aiutami a vedere i segni della Tua presenza”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Venerdì è il giornodevozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ItalianNavy : #AccadeOggi 120 anni fa in occasione della consegna della bandiera di combattimento all’incrociatore Garibaldi, la… - Avvenire_Nei : Udienza. L'appello del Papa per l'Ucraina: il 2 marzo giornata di preghiera e digiuno - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Senza amici e senza preghiera il celibato può diventare un peso insopportabile e una contro-testim… - fermenti2_0 : #Buongiorno col pensierino di Mons. #PierinoGaleone del #25febbraio 2022. #guerraucraina #UcrainaRussia… - FabioPatrone : Una nuova alba sta sorgendo , oggi Gesù ci dice che la preghiera ci avvicina a Dio, ci apre le porte del Suo amore… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera del

È un ringraziamento a lui perché svolge il suo ufficio nel nostro tempo nella forzaSignore. È unaper lui, affinché il Signore lo sostenga come ha sostenuto Pietro che stava annegando. ...Centinaia le persone giunte per il momento di(la chiesa ha raggiunto la capienza massima, sempre con il rispettodistanziamento). Presenti alcuni parlamentari, il ministro dell'...Francesco ha chiesto una particolare mobilitazione per il Mercoledì delle Ceneri. «Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, ...Gli appuntamenti del Comune di Lugo per il Giorno della Memoria proseguono con le mostre in corso, alla Biblioteca .... Rav Caro ha recitato una preghiera per la memoria delle persone trucidate e ha r ...