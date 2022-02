Orrore al centro commerciale: lo straniero si avventa sulla bimba (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'uomo, un 34enne di origine bengalese, ha avvicinato la bimba di 7 anni nel centro commerciale dove l'uomo lavora. Dopo averla trascinata in un magazzino, baciata e palpeggiata, l'orco le ha cambiato la mascherina, generando i sospetti nella madre della piccola. Sul cellulare dello straniero i carabinieri hanno rinvenuto un enorme quantitativo di materiale pedopornografico Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'uomo, un 34enne di origine bengalese, ha avvicinato ladi 7 anni neldove l'uomo lavora. Dopo averla trascinata in un magazzino, baciata e palpeggiata, l'orco le ha cambiato la mascherina, generando i sospetti nella madre della piccola. Sul cellulare delloi carabinieri hanno rinvenuto un enorme quantitativo di materiale pedopornografico

