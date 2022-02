Oggi è un altro giorno, Serena Bortone cambia scaletta e inizia con Kiev: il pubblico apprezza (Di venerdì 25 febbraio 2022) La puntata di Oggi è un altro giorno in onda Oggi 25 febbraio è iniziata parlando della grave crisi in Ucraina. La stessa scelta che Serena Bortone aveva fatto ieri, premiata dal pubblico numeroso (2.037.000 telespettatori pari al 15.5% di share). Tra gli ospiti di Oggi anche Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, il quale ha esordito dicendo: “Noi abbiamo tante comunità in Ucraina, soprattutto a Kiev. Ci sono persone impegnate ogni minuto ad aiutare gli altri in difficoltà, pensate solo agli anziani, a tante persone che vivono per strada”. Poi Impagliazzo ha spiegato: “Qualche segno di vita normale, soprattutto a Kiev, ci viene raccontato. Non tutte le zone della città sono off ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) La puntata diè unin onda25 febbraio èta parlando della grave crisi in Ucraina. La stessa scelta cheaveva fatto ieri, premiata dalnumeroso (2.037.000 telespettatori pari al 15.5% di share). Tra gli ospiti dianche Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, il quale ha esordito dicendo: “Noi abbiamo tante comunità in Ucraina, soprattutto a. Ci sono persone impegnate ogni minuto ad aiutare gli altri in difficoltà, pensate solo agli anziani, a tante persone che vivono per strada”. Poi Impagliazzo ha spiegato: “Qualche segno di vita normale, soprattutto a, ci viene raccontato. Non tutte le zone della città sono off ...

