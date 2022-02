“No war | please” | il tennista russo Rublev va in finale a Dubai e lascia un messaggio alla telecamera | VIDEO

Advertising

Il giovane tennista russo, Andrey Rublev, ha scritto 'No', 'Niente guerra, per favore' sullo schermo della telecamera che lo inquadrava al termine della semifinale a Dubai. Alla conclusione del match, dopo aver battuto il polacco Hubert Hurkacz, ..."No". Tre parole semplici scritte sull'obiettivo della telecamera hanno fatto il giro del mondo. Perché non sono certo scontate se a scriverle è un tennista russo, Andrey Rublev. Anche se il ...DUBAI, United Arab Emirates -- Russian tennis player Andrey Rublev wrote "No War Please" on a TV camera moments after advancing to the final at the Dubai Championships on Friday. The seventh ...Pope Francis went to the Russian embassy to the Holy See on Friday and relayed his concern over Russia’s invasion of Ukraine to Moscow’s ambassador, the Vatican said. It was believed to be the first ...