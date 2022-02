Milan-Udinese, Pioli: “Fallo di mano evidente di Udogie, errore gravissimo del Var” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “C’è un Fallo di mano evidente di Udogie. Sento tanti colleghi criticare il Var: oggi si è verificato un errore grave, come fa il Var a non aver visto? E poi non si possono giocare 45’ di gioco effettivi. La responsabilità è dei giocatori, ma anche di chi dirige la gara. Siamo stati penalizzati già in altre situazioni. Il Milan è una squadra giovane, dobbiamo essere bravi a gestire le pressioni ed è un privilegio farlo, perché vuol dire che stiamo facendo bene. Semifinale di Coppa Italia con l’Inter? Partita importante, può portarci vicini alla finale. La prepareremo nel migliore dei modi perché conosciamo il valore degli avversari”. Stefano Pioli ha così espresso la propria delusione dopo Milan-Udinese, confronto valevole per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “C’è undidi. Sento tanti colleghi criticare il Var: oggi si è verificato ungrave, come fa il Var a non aver visto? E poi non si possono giocare 45’ di gioco effettivi. La responsabilità è dei giocatori, ma anche di chi dirige la gara. Siamo stati penalizzati già in altre situazioni. Ilè una squadra giovane, dobbiamo essere bravi a gestire le pressioni ed è un privilegio farlo, perché vuol dire che stiamo facendo bene. Semifinale di Coppa Italia con l’Inter? Partita importante, può portarci vicini alla finale. La prepareremo nel migliore dei modi perché conosciamo il valore degli avversari”. Stefanoha così espresso la propria delusione dopo, confronto valevole per la ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - solonapoli11 : RT @SkySport: MILAN-UDINESE 1-1 Risultato finale ? ? #Leao (29') ? #Udogie (66') ? ? - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Milan-Udinese 1-1, Udogie (di mano) risponde a Leao: un altro pareggio per i rossoneri -