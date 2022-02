Milan-Udinese LIVE 0-0: Pioli lancia Messias. C'è Beto, out Pereyra (Di venerdì 25 febbraio 2022) Venerdì di Serie A, che apre il 27° turno con la gara di San Siro tra Milan e Udinese. I rossoneri arrivano alla gara da primi in... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Venerdì di Serie A, che apre il 27° turno con la gara di San Siro tra. I rossoneri arrivano alla gara da primi in...

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - DaniloBatresi : RT @Udinese_1896: #MilanUdinese 0-0 2' - Dopo un avvio intenso del Milan, adesso è l'Udinese che arriva alla conclusione con un buon colpo… - MilanNewsit : 'Il calcio non fa politica ma reclama a gran voce la pace' il messaggio della Serie A a San Siro prima di Milan-Udi… -