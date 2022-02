Miconi | Fazi e Ricciardi all’ultimo atto di ‘Stremate’ al teatro Golden di Roma

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – La saga teatrale digiunge al suo ultimo– anche se è lecito conservare il punto interrogativo – e così dopo l’iniziale ‘Parzialmente stremate’ seguito da ‘Stremate dalla luna’, ‘Le bisbetiche stremate’, ‘Tre stremate e un maggiordomo’, propongono ora la tragicommedia ‘Stremate… ultimo?’ in scena fino al 6 marzo aldi. Sul palco il trio formato dalla ‘new entry’ Milenacon Beatricee Giuliache firma anche il testo, cui si aggiunge per l’occasione Marta Zoffoli, tutte dirette da Patrizio Cigliano. La vicenda si sposta ora di luogo e soprattutto di tempo, visto che è ambientato fra una trentina di anni, con le tregiunte oramai a ...

Advertising

Angelapalmas2 : RT @beatricefazi: Milena Miconi e Beatrice Fazi in scena con Stremate: Ultimo atto? al Golden - beatricefazi : Milena Miconi e Beatrice Fazi in scena con Stremate: Ultimo atto? al Golden - Angelapalmas2 : RT @beatricefazi: Al Teatro Golden di Roma dal 23 febbraio al 6 marzo arriva “Stremate: Ultimo atto?” con Milena Miconi, Beatrice Fazi, Giu… - beatricefazi : Al Teatro Golden di Roma dal 23 febbraio al 6 marzo arriva “Stremate: Ultimo atto?” con Milena Miconi, Beatrice Faz… -

Ultime Notizie dalla rete : Miconi Fazi

'Stremate: Ultimo atto?' al Teatro Golden Un capolavoro di teatro al femminile con Milena, Beatrice, Giulia Ricciardi, Marta Zoffoli, fino al 6 marzo al Teatro Golden; una pièce al ...'Stremate: Ultimo atto?' al Teatro Goldoni Un capolavoro di teatro al femminile, diventato una vera e propria saga teatrale di successo. Con Milena, Beatrice, Giulia Ricciardi, Marta Zoffoli... Un graditissimo ritorno per quello che può definirsi un vero e proprio fenomeno di 'teatro seriale'. Arriva, dal 23 febbraio al 6 marzo sul ...Bel tempo alle porte sabato 26 e domenica 27 febbraio a Roma, tante nuove iniziative per trascorrere due giornate in completo relax da soli o in compagnia; nuovi spettacoli a ...Un capolavoro di teatro al femminile, diventato una vera e propria saga teatrale di successo. Al Teatro Golden arriva “Stremate: Ultimo atto?” con Milena Miconi, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, Marta ...